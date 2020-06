Ook Hooverphonic naar Puurs

Eind 2018 bracht Hooverphonic zijn tiende album ‘Looking For Stars’ uit, de eerste plaat met nieuwe leading lady Luka Cruysberghs. Met dit album zou Hooverphonic in het voorjaar van 2020 gaan touren in 18 zalen, waaronder de Ancienne Belgique, Capitole, Het Depot, de Roma en Concertgebouw Brugge. Naast de nieuwe singles als ‘Romantic’, ‘Looking for Stars’ en ‘Horrible Person’, zouden ook vele oudere hits als ‘Mad About You’, ‘2Wicky’ en ‘Badaboum’ aan bod komen.

Luka Cruysberghs won in 2017 The Voice én het muzikale hart van Alex Callier en zijn compagnon Raymond. Met haar als frontvrouw heeft één van de grootste Belgische bands puur goud in handen. Zij zorgt voor een nieuw stemgeluid, maar met de herkenbare Hooverphonic-sound. Dat is alvast te horen op hun meest recente album ‘Looking for Stars’, een meesterlijke mengeling van triphop, James Bond en funk.

House of Entertainment & Studio 100 werkten een uniek coronaproof live entertainment aanbod uit voor het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs. Het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs wordt voor dit event omgebouwd naar een intieme ‘bubbelsetting’. Het theater in Puurs wordt ingedeeld in bubbels waarin telkens 2 of 4 zitplaatsen zijn. Bezoekers komen in hun bubbel toe en blijven gedurende het hele concert in hun bubbelzone, die fysiek is afgebakend. De bubbels komen niet met elkaar in contact.

In elke bubbel wordt een tafel voorzien. In totaliteit worden er maximaal 200 bezoekers toegelaten. Op 16 juli geeft Hooverphonic 2 concerten in het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs