Clouseau gaat 4 shows geven in Puurs

Een goeie drie jaar na ‘Clouseau Danst’ is Clouseau helemaal terug met hun dertiende Nederlandstalige plaat, genaamd ‘Tweesprong’. Het is een bijzonder eerlijk en emotioneel album geworden, en Koen en Kris denken oprecht dat ze nog nooit zò’n verzameling straffe songs op één album hebben gehad. En dat zeggen ze niet omdat dat vaak het klassieke promopraatje is: je vòelt gewoon dat ze écht trots zijn op hun nieuwe album, misschien wel het meest trots in hun lange carrière.

Kris schreef samen met zijn kompaan Stefaan Fernande het overgrote deel van de songs op “Tweesprong” en Koen leverde een paar prachtige teksten, waarvan ééntje op muziek werd gezet door oude vriend Frank Boeijen. Daarnaast heeft ook Jan Leyers een paar fijne songs aangeleverd, samen met Frank Vander linden.

Het is ook de eerste keer dat Kris de productie volledig op zich heeft genomen en dat hòòr je – Clouseau heeft zelden een plaat gemaakt die dichter bij henzelf lag dan deze. House of Entertainment & Studio 100 werkten een uniek coronaproof live entertainment aanbod uit voor het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs.

Het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs wordt voor dit event omgebouwd naar een intieme ‘bubbelsetting’. Het theater in Puurs wordt ingedeeld in bubbels waarin telkens 2 of 4 zitplaatsen zijn. Bezoekers komen in hun bubbel toe en blijven gedurende het hele concert in hun bubbelzone, die fysiek is afgebakend. De bubbels komen niet met elkaar in contact.

In elke bubbel wordt een tafel voorzien. In totaliteit worden er maximaal 200 bezoekers toegelaten. Na elke voorstelling worden de bezoekers gefaseerd naar buiten geleid per bubbel. De volledige setting wordt nadien gedesinfecteerd (elke stoel, tafel of contactoppervlakte). Pas na een volledige ontsmetting van de infrastructuur wordt een volgend concert opgestart & publiek verwelkomd.

Op 20 en 21 juli zal Clouseau op beide dagen twee shows geven in Puurs. Uniek!