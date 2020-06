Clip-Primeur: Luc Weegels & Mariëlle Flens – En Parfaite Harmonie

Vandaag verschijnt ‘En Parfaite Harmonie’, de nieuwe single van Luc Weegels. De in het Nederlands en Frans gezongen ballad is een samenwerking met zangeres Mariëlle Flens (bekend van The Voice of Holland) en is een ode aan de ware liefde.

Het door Weegels en Flens samen geschreven ‘En Parfaite Harmonie’ gaat over twee mensen die elkaar vinden en de ware liefde ervaren, de perfecte harmonie. Het liedje is geproduceerd door producerscollectief Music Mates en gaat vergezeld van een prachtige videoclip. Het is een nieuwe release op het eigen label van Weegels, die onderdeel is van het Bossche muzikale productieteam Music Mates.

Luc Weegels is achter de schermen een bekende producer en songschrijver. Met enkele muziekvrienden richtte hij enkele jaren geleden Music Mates op, een music agency met eigen muziekstudio. Daar schreef en produceerde hij liedjes voor onder andere Jeroen van der Boom, Kenny B, Sandra Reemer, Tommie Christiaan en boyband Fource. Hij schrijft ook muziek voor zichzelf; ‘En Parfaite Harmonie’ is het eerste wapenfeit op zijn nieuwe, eigen label.

Zangeres Mariëlle Flens werd bekend dankzij haar deelname aan The Voice of Holland. Daarna bracht ze enkele succesvolle singles uit, zoals Grote Meisjes Huilen Niet en Glas Wijn. Weegels benaderde haar voor een schrijfsessie. Het resultaat is ‘En Parfaite Harmonie’, dat in een paar uur geschreven werd.

De videoclip toont dansers Tommie Christiaan en Jamie Dors, die aan de oevers van ’s-Hertogenbosch een eigen choreografie dansen. “Nous dansons ensemble, en parfaite harmonie” vertaald: “We dansen samen, in perfecte harmonie”. De video gaat vandaag in première, en natuurlijk zie je ‘m als eerste hier op Maxazine.

https://www.youtube.com/watch?v=VxeibsJTk-Q