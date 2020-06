Deftones naar Pinkpop 2021

Op naar de moshpit, want na 14 jaar mogen we in 2021 Deftones weer verwelkomen in Landgraaf! Ooit waren ze een van de smaakmakers van wat nu metal werd genoemd. Als iets deze band uit de Californische hoofdstad Sacramento echter kenmerkt, is het dat ze met hun albums en vele tournees stoïcijns hun eigen weg hebben bewandeld.

Afgelopen week vierde de band de 20e verjaardag van hun baanbrekende album ‘White Pony’ en tijdens Dia de los Deftones, hun eigen festival in San Diego, vertelde zanger Chino Moreno vorig jaar dat ze enkel nog de zangmelodieën moeten opnemen en het negende Deftones-album dan hopelijk snel verschijnt.

Bevestigd tot nu toe voor Pinkpop 2021:

Vrijdag 18 juni: Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, Kensington, Frenna Deluxe, JC Stewart, Ten Times A Million, Elle Hollis

Zaterdag 19 juni: Deftones, Danny Vera, Joost, Nona

Zondag 20 juni: The Kik met orkest, Ares