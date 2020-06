Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Sade.

Op 21 september 1984 gaf Sade een concert in de Rotterdamse Ahoy hal, dit tijdens Veronica’s Rocknight. Met hun tijdloze eigen sound wist Sade vanaf hun debuutalbum ‘Diamond Life’ uit 1984 hit na hit te scoren. Na een relatieve stilte van bijna tien jaar doken ze in 2010 de studio weer in voor een nieuw studioalbum. Dit album, ‘Soldier of Love’, behaalde de nummer 1 positie in de albumlijsten in onder andere de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en Japan. De band verkocht tot nu toe wereldwijd een kleine 60 miljoen albums en is daarmee nog steeds één van de beste verkopende artiesten uit Groot-Brittannië.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Sade live @ Ahoy, Rotterdam (1984)