Valkhof Festival en Doornroosje presenteren 7-daags programma tijdens de Vierdaagsefeesten

Jaarlijks rolt tijdens de Vierdaagsefeesten de rode loper uit voor de headliners van de toekomst en vooruitstrevende acts uit verschillende stromingen. In 2020 kan dat niet in het idyllische Valkhofpark, maar die missie blijft fier overeind. Daarom slaat de organisatie van de Vierdaagsefeesten van 18 tot en met 24 juli de handen ineen met hun vaste partner Doornroosje, de Nijmeegse autoriteit op het gebied van spannende muziek, met zeven programma’s waar bezoekers – weliswaar in beperkte aantallen – van harte welkom zijn.

In de week van de Vierdaagsefeesten presenteren Valkhof Festival en Doornroosje shows in de Rode Zaal van het Nijmeegse poppodium. Een week lang is Doornroosje de vervanging van het park waarin je de afgelopen jaren in een vroeg stadium kennismaakten met acts als IDLES, Ben Howard en Caribou. Ook nu geven Valkhof Festival en Doornroosje je de kans om hun muzikale horizon te verbreden, met avontuurlijk aanbod uit allerlei genres. Een deel van de acts ken je misschien nog wel uit het rijke Valkhof-verleden.

De komende weken maken ze het volledige programma bekend, maar ze mogen vandaag al aankondigen dat Altın Gün van de partij is. De Turks-Nederlandse formatie was dit jaar met zijn tweede album Gece genomineerd voor een Grammy en maakte met zijn mix van psychedelische seventiesfolk, disco en funk eerder indruk de podia van zowel Valkhof Festival als Doornroosje. De band, die onlangs de opnames van zijn derde album afrondde, speelt op 23 juli twee shows van een uur.

De aftrap van het speciale programma wordt verzorgd door WTF, de drum ’n bass-hofleverancier van Valkhof Festival en Doornroosje. Op 18 juli viert WTF met een revueshow vol muziek en special guests dat het een label wordt.

Bij de shows worden de richtlijnen van het RIVM vanzelfsprekend nauwkeurig gevolgd. De capaciteit is beperkt en mensen die niet tot één huishouden behoren wordt vriendelijk doch dringend verzocht anderhalve meter afstand van anderen te bewaren.