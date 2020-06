Bright Eyes kondigt album aan

Bright Eyes is er klaar voor om eindelijk de details over dat langverwachte album te delen. ‘Down in the Weeds, Where the World Once Was’ komt 21 augustus uit op Dead Oceans. Deze aankondiging vieren ze met een nieuwe single & video die de naam ‘Mariana Trench’ draagt!

De betoverende video gemaakt door Art Camp die de productie ervan startte zo ongeveer tegelijkertijd met het begin van de quarantaines en was klaar toen we langzaam aan weer meer naar buiten gingen. In 18 verschillende slaapkamers over de wereld werd er naar Bright Eyes geluisterd, in zekere zin elkaar gezelschap houdend, werd de kans van dit moment ten volste benut door de video makers. Het is een verhaal geworden over het omarmen en vieren van verandering.

Sinds het laatste album van Bright Eyes, zo’n decennium geleden, zijn ook Conor Oberst, Mike Mogis en Nathaniel Walcott wat veranderd.