THT brengt met ‘White Noise’ het vertrouwde 80’s geluid terug naar nu

Het lijkt alsof de jaren 80 weer een beetje aan het terugkomen zijn. Bands als New Order, Level 42, Depeche Mode en dergelijke touren nog steeds jaarlijks de wereld rond, en hier en daar komen ook weer acts opzetten die de oude vertrouwde 80’s sound weer oppikken. Synthpop is en blijft in, zo dacht ook THT, het Nederlandse project van Bas Gruyters.

Uitgekomen op Zer0 Records, brengt THT electro met een filnke dosis Synth en New Wave. THT noemt zichzelf een energieke live dance / techno act, Toch denkt dat niet helemaal de lading, mant met een drummer en zanger, en zelfs een zelf gecreƫerde Guitar Machine is THT meer dan zomaar een standaard act.

THT bracht in maart 2015 hun eerste album ‘Poka Yoke’ uit. in 2017 gevolgd doorhet tweede album ‘Nominication’, waarop THT een stuk meer poppy klinkt. Die groei werd steeds meer versterkt en op ‘White Noise’ lijkt het geluid uiteindelijk steeds meer doordrongen door de scherpe bassklanken uit de jaren 80.

Na een lange reeks optredens die het duo had in 2014 tm 2017, is het de laatste jaren op het podium wat rustig geworden voor het Eindhovense duo. Jammer, want THT lijkt klaar voor een feestje!