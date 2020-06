Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Chris Rea.

Chris Rea, we kennen hem allemaal wel. Bekend van zijn grote hits ‘On the Beach’, ‘Josephine’, ‘Fool (If you think it’s over)’, ‘I can hear your heartbeat’ en de Kerstklassieker ‘Driving home for Christmas’ maakte in 2005 bekend dat hij ermee wilde gaan stoppen. In 2006 deed hij zijn The Farewell Tour getiteld ‘Road To Hell & Back’. Tijdens deze tour speelde hij oude klassiekers en nieuwe nummers.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Chris Rea live @ The Farewell Tour ‘Road To Hell & Back’ (2006)