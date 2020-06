Wat waren de meest succesvolle nummers van het afgelopen decennium?

Calvin Harris en Dua Lipa hadden in 2018 een gigantische zomerhit te pakken met One Kiss. Niet alleen bleef het catchy deuntje lang in ons hoofd hangen, het blijkt zelfs in Nederland het langst op nummer één te hebben gestaan in het afgelopen decennium.

One Kiss had 16 weken lang de koppositie

Het lied van de Britse dj en zangeres stond maar liefst 16 weken op nummer één in Nederland. Zoals we in onze recensie van haar laatste album al zeiden: alles wat Dua Lipa aanraakt verandert in goud. Hetzelfde zegt Hitzound over Calvin Harris, dus de samenwerking kon bijna niet misgaan.

Die andere bekende zomerhit, Despacito van Luis Fonsi en Daddy Yankee, behield de koppositie 15 weken lang en is daarmee de nummer twee van de lijst. Ook de nummer drie, Shape of You van Ed Sheeran, stond vijftien weken aan kop. In 2017 meldden we al dat de Britse zanger de meest gestreamde artiest van dat jaar was.

Deze informatie blijkt uit een onderzoek van Betway, die voor verschillende landen op een rijtje zette welke nummers het langst de hitparade aanvoerden en daar per land een top 20 van maakte. In Nederland is de Top 40 een bekende hitlijst, die elke week op Qmusic wordt gedraaid. Na het samenstellen van de top 20 werd deze op het gebied van tempo, toonsoort, maatsoort, dansbaarheid en energielevel geanalyseerd. Met deze informatie kan worden voorspeld wat voor soort nummers de meeste kans maken op de nummer één-positie.

Nederlandse nummers in top 20

Er staan twee nummers van eigen bodem in de top 20. De eerste in de lijst is Duurt te Lang van Davina Michelle. De Rotterdamse zangeres stond 11 weken bovenaan de hitlijsten en neemt daarmee de zevende plaats in. Dat is overigens niet het enige wapenfeit op haar naam: volgens het AD brak ze in 2019 met hetzelfde nummer het record van meest gestreamde track in Nederland ooit. Op nummer 15 vinden we Zoutelande van BLØF, die de hitlijst 10 weken lang aanvoerde.

De nummers één in andere landen

Nederland is de enige van de onderzochte landen waar One Kiss van Harris en Lipa op één stond. Het is geen verrassing, maar Despacito blijkt wereldwijd razend populair te zijn geweest, want het lied stond in meerdere landen het langst bovenaan. Spanje, Portugal en Duitsland bijvoorbeeld. Bij onze zuiderburen is dit Perfect van Ed Sheeran en in de Verenigde Staten en Canada stond Old Town Road van Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus het langst aan kop. Met 17 weken aan kop brak het in de Verenigde Staten zelfs het record allertijden, zoals beschreven in dit artikel van Nieuwsblad.

Waar moet een lied aan voldoen om te scoren in Nederland?

Uit de top 20 kan worden opgemaakt wat een lied nodig heeft om de Nederlandse hitlijsten te bestieren. Opvallend is dat Nederland het enige land is waar toonsoort D het meeste succes heeft. Als het op tempo, dansbaarheid en energielevel aankomt heeft Nederland geen in het oog springende hoge of lage cijfers, dus laat het zich enigszins lastig voorspellen. Als het aan ons ligt, maakt het zomerse dancenummer For Life van NYLIS in ieder geval kans op de hit van deze zomer.