Micke & Lefty feat. Chef – Let The Fire Lead

Micke Björklöf en Ville ‘Lefty’ Leppänen zijn in hun thuisland Finland al jarenlang een ijzersterk team waar niemand omheen kan. In 1997 zocht Micke een gitarist voor zijn band Micke Björklöf & BlueStrip. Deze plaats werd ingenomen door Lefty en sindsdien werken deze heren samen. Hun liefde voor de oude akoestische Delta- en Countryblues deed hen besluiten om ook als duo te gaan werken. Tijdens cd-opnamen vroegen ze bassist Mikka ‘Mr. Chef’ Kivimäki erbij. Dit beviel zo goed dat Chef zich met regelmaat bij het duo voegt. In 2004 verscheen de eerste cd, ‘Big Bag’ als Micke & Lefty, dat in 2010 als Micky & Lefty feat. Chef werd gevolgd door ‘Up The Wall’.

En nu is in laatstgenoemde samenstelling het album ‘Let The Fire Lead’ uitgekomen. Hierop staan twaalf nummers, waarvan drie covers van Willie Dixon, Big Bill Broonzy en Robert Johnson. De rest zijn door Lefty en Mr. Chef zelfgeschreven nummers. De liefde voor ouderwetse countryblues spat eraf en het enthousiasme waarmee wordt gespeeld is zeer aanstekelijk. Het is overduidelijk dat Micke (zang, drums, percussie, gitaar, dobro, harmonica), Lefty (zang, gitaren, banjo, harmonica) en Chef (bas, zang, toetsen, gitaar) deze nummers met heel veel plezier hebben opgenomen. Het zijn stuk voor stuk prima stukken, waarop het moeite kost om stil te blijven zitten. Een bijzondere vermelding verdienen wat mij betreft de mooie uitvoering van Broonzy’s ‘Big Bill Blues’ en de eigen composities ‘Gotta See My Church’ en ‘You Gorgeous You’. Een uitstekende plaat. (8/10) (Continental Records Services)