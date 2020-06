Duncan Laurence ontvangt gouden award voor ‘Love Don’t Hate It’

Duncan Laurence heeft gisteravond uit handen van Humberto Tan een gouden award ontvangen voor zijn single ‘Love Don’t Hate It’. Dit gebeurde na afloop van Duncan’s exclusieve streaming concert in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

‘Love Don’t Hate It’ was de langverwachte tweede single en opvolger van het iconische ‘Arcade’ waarmee Duncan het Eurovisie Songfestival 2019 won. Met deze single maakte hij een krachtig statement dat nog steeds actueel is.

“Op het eerste gehoor klinkt ‘Love Don’t Hate It’ als een liefdeslied, maar er zit een tweede laag in het nummer”, aldus Laurence. “Wereldwijd vechten dagelijks veel mensen, waaronder ikzelf, voor wie ze zijn. Vanwege hun geslacht, hun levensovertuiging, hun opvattingen… Er is zoveel haat in deze wereld! Zoveel mensen denken dat ze anderen kunnen vertellen wat te doen, wie ze moeten zijn, van wie ze moeten houden, of juist niet. De regels ‘look at us we could have it all, but if we don’t try then we’ll never know’ in het refrein verwijzen daar naar. Dit lied verwoordt wat ik al die hatelijke mensen wil zeggen. Hopelijk inspireert ‘Love Don’t Hate It’ mensen om altijd te blijven vechten voor wie ze zijn of wie ze willen zijn.”

De overwinning op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv heeft van Duncan Laurence in één klap een internationale superster gemaakt. ‘Arcade’ is wereldwijd meer dan 220 miljoen keer gestreamd en de videoclip is meer dan 23 miljoen keer bekeken.

Vorige maand nog bracht Duncan Laurence zijn debuut-EP ‘Worlds On Fire’ uit, met daarop naast ‘Arcade’ en ‘Love Don’t Hate It’ tevens zijn nieuwste single ‘Someone Else’. Duncan werkte voor deze EP in Los Angeles onder andere samen met songwriters en producers Brett “Leland” McLaughlin (Troye Sivan, Selena Gomez) en Bram Inscore (Icona Pop, Mayer Hawthorne).