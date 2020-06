Solomonik Remix van Noa Kirel’s ‘Million Dollar’ nu uit

De Israelische Noa Kirel is in eigen land een van de grootste sterren. De ouders van de pas 19-jarige zijn van Ashkenazische (Oostenrijks-Joods) en Sefardische (Marokkaans-Joods) komaf, wat haar mysterieuze uiterlijk verklaart.

Noa tekende begin deze maand een platencontract bij het Amerikaanse platenlabel Atlantic Records, wat de grootste deal van een Israëlische artiest ooit was. Kirel bracht direct haar single ‘Million Dollar’ uit en bereikte in no time tien miljoen views op Youtube.

Nu komt ook de Solomonik Remix uit van ‘Million Dollar’, die het nummer nog even een gelikt sausje geeft. Zou dit de doorbraak zijn?