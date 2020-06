Gorilla L – No question ft Rp9

Pure Westcoast hip hop van Gorilla L, het alias van Christopher Brownlee uit Stockton, California. Een druk bevolkte stad, niet ver van Sacremento en San Francisco. Het is de geboortestad van onder andere Chris Isaac (‘Wicked Game’), maar ook de thuishaven van de rapper. Kenners zouden Gorilla L nog kunnen kennen onder zijn vorige pseudoniem Lyrikz GrimFace Muzik. Nu, na enkele jaren de muziek achter zich te hebben gelaten, is hij terug, inderdaad als Gorilla L.

“No question’, dat hij opname met Rp9 is een van de eerste wapenfeiten, waarmee Gorilla L duidelijk aangeeft weer terug te zijn. lekkere flow die je alleen maar vanuit de Westcoast kan verwachten. Wellicht ooit te horen in de Stockton Arena, wie weet.

Met een intro dat verfrissend is, dat het niet direct zou vermoeden dat het al snel over gaat in lekkere hiphop. Dat is hoe Gorilla L duidelijk vernieuwend aan het front is. De nieuwe single ‘No Question (feat RP9)’ is nu uit!