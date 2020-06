Surfaces en Elton John werkten samen aan ‘Learn to fly’

Twee Texanen met hun superhit ‘Sunday Best’ van meer dan een miljard streams op hun naam en een flamboyante muzikale Engelsman wiens naam bij het gros van de wereldbevolking bekend is. Surfaces en Elton John werkten samen aan de single ‘Learn To Fly’, die vandaag is gelanceerd.

Ze hadden plannen om het nummer eerder uit te brengen, maar besloten nog even op de pauzeknop te drukken tijdens de lockdownperiode. Ondertussen hield het drietal contact via conferencecalls, zoals te zien is op hun instagramaccount.

Colin Paladecki en Forrest Frank van Surfaces leerden elkaar kennen nadat Forrest online muziek van Colin was tegengekomen. Ze brachten in 2017 hun debuutalbum ‘Surf’ uit, waarop ook ’24 / 7 / 365′ te vinden is. Met hun feelgood mix van jazz, calypso en elektronische beats weten ze een licht en zomers gevoel op te roepen, vol positiviteit. Met de eerdergenoemde superhit, ‘Sunday Best’, braken ze definitief door bij het grote publiek. Eerder dit jaar brachten ze hun derde album, ‘Horizons’, uit.