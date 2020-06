Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van The Who.

De Britse rockband The Who gaf in 1970 een optreden tijdens het Isle of Wight Festival, een optreden dat een van het meest memorabele shows van hun carrière zou worden. De mannen, onder de energieke leiding van frontman Roger Daltrey stonden niet voor het eerst op het festival, het jaar ervoor hadden ze hun debuut op het Isle of Wight Festival. In 1970 speelden ze een set met daarin epische hits als ‘I Can’t Explain’, ‘Summertime Blues’, ‘My Generation’ en ‘It’s a Boy’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: The Who live @ the Isle of Wight Festival (1970).