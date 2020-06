12 juni, de verjaardag van Robyn

De in Stockholm geboren Robin Miriam Carlsson is vandaag jarig. Robyn ken je wellicht van de nummers ‘Show Me Love’ en ‘Do you know (What it takes)’. Als 12-jarige nam ze al het titelnummer voor de Zweedse TV-show ‘Lilla Sportspegeln’ op, ‘Du kan alltid bli nummer ett’. Ze werd uiteindelijk ontdekt in de jaren ’90 door de Zweedse popzangeres Meja (bekend van ‘All ’bout the money’)

In 2008 stond de zangeres enkele malen in het voorprogramma van Madonna’s Sticky & Sweet Tour, onder andere op 2 september 2008 in de Amsterdam ArenA. Robyn zingt onder andere mee op de CD Junior van Röyksopp en nam zelfs een EP op met de Noorse band. Robyn viert vandaag haar 42e verjaardag.