Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van One Love Manchester.

In 2017 werd het One Love Manchester festival gehouden. Het was niet zomaar een festival, het werd gehouden voor de nabestaanden en slachtoffers van de aanslag in Manchester op 22 mei 2017. Tijdens deze aanslag – gedurende een concert van Ariana Grande – vielen 22 doden door een zelfmoordterrorist. Vele artiesten traden er op zoals Mumford & Sons, Take That, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Niall Horan, Scooter Braun, Ariana Grande, Stevie Wonder, Little Mix, Victoria Monet, The Black Eyed Peas, Imogen Heap, David Beckham, Mac Miller, Katy Perry, Justin Bieber, Chris Martin, Coldplay, en Liam Gallagher.

Kijk en luister hieronder naar Full Concert: One Love Manchester (2017).