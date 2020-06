11 juni, de verjaardag van Hugh Laurie

Hugh Laurie, geboren op 11 juni 1959 te Oxford, Oxfordshire, Engeland viert vandaag zijn 60e verjaardag. Wij kennen hem natuurlijk allemaal als Dr. Gregory House, buiten zijn acteerwerk is Laurie ook actief als zanger, pianist, gitarist, drummer en saxofonist. Tijdens zijn acteercarrière heeft hij meerdere keren laten zien en horen dat de muziek door zijn aderen stroomt, dit tijdens onder andere A Bit of Fry & Laurie, Jeeves and Wooster, House en toen hij in 2006 gastheer was tijdens Saturday Night Live.

In 2011 bracht Laurie zijn debuutalbum uit, getiteld ‘Let Them Talk’. Op dit album zijn bijdrages te horen van bekende artiesten als Tom Jones, Irma Thomas en Dr. John. Begin 2013 kwam zijn tweede album uit, getiteld ‘Didn’t It Rain’.