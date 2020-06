Blackbird komt met nieuwe single

Op vrijdag 19 juni brengt Blackbird haar nieuwe single uit, getiteld ‘I’m Like You’. Het is de derde single van het op 13 maart verschenen debuutalbum ‘Blackbird’, waarop singer-songwriter Merel Koman een eigenzinnige mix van pop, soul, rock en een vleugje Americana laat horen. Alle tracks van het album zijn samen inmiddels meer dan 1,35 miljoen keer gestreamd via Spotify. Eerdere singles waren ‘Tell Your Mama’ en ‘Eyes Of A Lion’.

Blackbird: “I’m Like You’ gaat over dat je alles aankan, wat er ook op je afkomt in het leven. Het is een ode aan mijn ouders, met name aan mijn moeder. Ze heeft me geleerd om liefdevol en sterk te zijn, door haar ben ik de veerkrachtige vrouw die ik nu ben. Ze heeft me klaargestoomd voor de echte wereld en me geleerd dat ik nooit moet opgeven. Het is een BIG thank you met een boodschap: je mag me nu loslaten, ik ben er klaar voor. Een opzwepend, melancholisch, orkestraal sixties popliedje. Een echte Blackbird.”

Merel Koman is geboren in Den Bosch, en groeide op in het Limburgse dorp Kessel. Inmiddels woont ze al jaren in de Randstad: eerst in Utrecht, nu in Amsterdam. Ze rondde het conservatorium succesvol af, en heeft al een carrière als sessiezangeres achter zich. Sinds 2017 opereert ze onder de naam Blackbird, Engels voor Merel. Ze bracht in 2018 de EP ‘One Of The Wild Ones’ uit, scoorde al drie NPO Radio 2 TopSongs, deed een succesvolle clubtour, stond op Pinkpop, Tuckerville, Parkpop en Noorderslag, verzorgde voorprogramma’s van Sheryl Crow en Beth Hart, was special guest bij Douwe Bob in Carré en bij Ilse DeLange in de Ziggo Dome. In maart 2020 bracht ze haar debuutalbum ‘Blackbird’ uit.

Blackbird stond na de release van haar debuutalbum in de startblokken om haar muziek ook live te laten horen in de Nederlandse clubs. Maar het Coronavirus gooide roet in het eten. Gelukkig waren nieuwe data snel gevonden en zal Blackbird met haar band dit najaar alsnog te zien en horen zijn, ervan uitgaande dat de RIVM-regels versoepeld zullen worden.

Clubtour najaar 2020:

28 oktober – Doornroosje, Nijmegen

29 oktober – Bitterzoet, Amsterdam

05 november – Hedon, Zwolle

13 november – De Bosuil, Weert

19 november – Mezz, Breda

26 november – Rotown, Rotterdam.