Kensington, Krezip, Ilse DeLange en vele anderen treden op vanuit Het Scheepvaartmuseum

Kensington, Duncan Laurence, Danny Vera, Krezip en Ilse DeLange zijn de eerste artiesten die onderdeel uitmaken van de nieuwe livestream concertreeks vanuit Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De kaartverkoop is vandaag om 10:00 begonnen.

De artiesten zullen live optreden vanuit het Open Plein onder de iconische overkapping van het monumentale Scheepvaartmuseum. Het beloven bijzondere avonden te worden. Behalve de unieke setting zullen de artiesten allemaal iets bijzonders voorbereiden voor deze shows zodat ook de doorgewinterde fans van de artiesten verrast zullen worden. Kaartkopers beleven de concerten live thuis op de bank.

De reeks van vijf concerten wordt op 17 juni afgetrapt door de grootste band van Nederland, Kensington en zal respectievelijk gevolgd worden door songfestivalwinnaar Duncan Laurence op 18 juni, Americana ster Danny Vera op 19 juni en de band die helemaal terug is van weggeweest, Krezip op 20 juni. Ilse DeLange zal de reeks afsluiten op zondag 21 juni. De presentatie is in handen van Humberto Tan.

In samenwerking met Festicket en Het Scheepvaartmuseum heeft concertorganisator Friendly Fire een nieuw platform ontwikkeld waar fans hun favoriete Nederlandse artiesten live, vanaf de bank, kunnen bekijken. De live concerten zijn niet te vergelijken met eerdere concerten; “We hebben een oplossing bedacht om mensen nu – dichterbij dan ooit – bij hun lievelingsartiesten te laten zijn met unieke optredens in een tot de verbeelding sprekende setting” Aldus Friendly Fire.