4 juni, de verjaardag van Michelle Phillips

Michelle Phillips, zangeres van The Mamas and the Papas, viert vandaag haar 75e verjaardag. Phillips werd in 1944 in Long Beach, Californië geboren als Holly Michelle Gilliam. Ze trouwde in 1962 met John Phillips, en met hem en Cass Elliot, Denny Doherty richtte ze in 1965 The Mamas and The Papas op.

Met The Mamas and The Papas had Michelle hits als ‘California Dreamin” en ‘Monday Monday’. Michelle Phillips werd uit de band gezet toen bleek dat ze structureel vreemd ging, onder anderen met Denny Doherty, maar ook met een bandlid van de concurrerende band The Byrds. Op verzoek van de fans werd ze terug gehaald bij de groep, ging weer samenwonen met John, maar nadat dat niet meer werkte, scheidden ze en viel de band uit elkaar.

Phillips trad nog op als achtergrondzangeres van Frank Sinatra, George Harrison, Carole King, Leonard Cohen en Belinda Carlisle, trouwde snel na haar scheiding van John met acteur Dennis Hopper, scheidde na 8 dagen weer, trouwde nog enkele keren (onder anderen met acteur Grainger Hines) en is op het moment het nog enig overgebleven lid van The Mamas and The Papas. Ze heeft meerdere kinderen, waarvan dochter Chynna Phillips (Wilson Phillips) de bekendste is.