Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Lady Gaga.

Sinds haar grote doorbraak in 2009 is Stefani Joanne Angelina Germanotta, beter bekend als Lady Gaga, niet meer weg te denken uit de hitlijsten. ‘Just Dance’ en ‘Poker Face’ behaalden in veel landen de nummer-1 positie, ‘Paparazzi’ (2009), ‘Bad Romance’ (2009), ‘Telephone’ (2010), ‘Alejandro’ (2010), ‘Born This Way’ (2011), ‘Applause’ (2013) en ‘Shallow’ (2018) werden ook megahits. Recentelijk bracht Lady Gaga nog een nieuw album uit, getiteld ‘Chromatica’. Tijdens het concert dat wij jullie vandaag aanbieden komen er een aantal van Gaga’s grote hits voorbij, waaronder ‘Just Dance’, ‘Poker Face’ en ‘Born This Way’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Lady Gaga – ENIGMA live @ Super Saturday Night , Miami, USA (2020).