Mory Kanté van wereldhit ‘Yé Ké Yé Ké’ overleden

De Guineese zanger en muzikant Mory Kanté, die de Afrikaanse en Guinese muziek met zijn hit ‘Yé Ké Yé Ké’ op de kaart zette is overleden in een ziekenhuis in Conakry. Dit heeft zijn zoon bevestigd. Kanté leed al geruime tijd aan een chronische ziekte en ging voor behandelingen vaak naar Frankrijk, maar door de coronacrisis was reizen vanuit Guinee niet meer mogelijk, waardoor zijn toestand zienderogen verslechterde.

Van de song ‘Yé ké Yé ké’, uitgebracht in 1987, zijn miljoenen exemplaren verkocht. Het nummer bereikte de top van de hitlijsten in vele landen, waaronder Nederland en België. Het nummer is gezongen in zijn moedertaal, het Mandingeu. Mory Kanté is buiten deze ene hit niet bekend bij het grote publiek in ons land. Hij heeft echter nog meer albums gemaakt die vooral bekend zijn bij liefhebbers van Afrikaanse muziek, bijvoorbeeld ‘Sabou’, verschenen in 2004.

Mory Kanté is 70 jaar geworden.