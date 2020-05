Red Hot Chili Peppers naar Pinkpop 2021

De Red Hot Chili Peppers zullen in 2021 alsnog afreizen naar Megaland in Landgraaf voor de 51e editie van Pinkpop. De mannen uit Californië sluiten volgend jaar op vrijdag 18 juni het festival af. De organisatie is erg blij dat de band volgend jaar gewoon van de partij zal zijn op Pinkpop. En ook nog eens op dezelfde festivaldag als oorspronkelijk gepland.

Niet alleen 2020 tot nu toe, maar ook 2019 was een bewogen jaar voor de Red Hot Chili Peppers. Van een tribute voor de slachtoffers van de branden in Californië, ging het via een optreden met Post Malone op de Grammy Awards-avond naar shows in Australië, Tasmanië, Abu Dhabi en bij de Piramides van Gizeh in Egypte. Als klap op de vuurpijl keerde eind vorig jaar John Frusciante voor de tweede keer terug bij de band.

Sinds 1990 staat Pinkpop in het Groot Guiness Book Of Records als het oudste onafgebroken georganiseerde popfestival. De eerste editie vond plaats op 18 mei 1970 in Geleen. Na zeventien edities op die locatie, verplaatste het festival zich eenmalig naar Baarlo, waarna het vanaf 1988 definitief neerstreek op evenemententerrein Megaland in Landgraaf. Vorig jaar vierde Pinkpop aldaar haar 50e verjaardag. De 51e editie van Pinkpop vindt plaats op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 juni 2021.

Reeds gekochte tickets voor vrijdag 19 juni 2020 blijven geldig voor vrijdag 18 juni 2021. Dat geldt ook voor combi-tickets en kaarten voor de overige twee festivaldagen. Wanneer de doorstart van de reguliere ticketverkoop voor de 51e editie van Pinkpop begint, is momenteel nog niet bekend.