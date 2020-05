Ilse DeLange verovert Duitsland

Gisterenavond keken miljoenen Duitse televisiekijkers naar het populaire tv programma ‘Sing Meinen Song – Das Tauschkonzert’. In deze aflevering stonden de songs van Ilse DeLange centraal. Naast artiesten als Michael Patrick Kelly, MoTrip, Nico Santos, LEA, Jan Plewka en Max Giesinger is de zangeres wekelijks te zien in het programma dat het Duitse equivalent van ‘Beste Zangers’ is.

Direct na de uitzending belande het nieuwe album van Ilse DeLange, ’Changes’, op nummer 1 in de Duitse charts. Niet alleen haar meest recente album bleef onopgemerkt, inmiddels staan maar liefst 6 albums van de zangeres in de Duitse Top 20 van iTunes. In de iTunes single Top 10 staan tevens 6 singles van de zangeres genoteerd.

De rapper MoTrip staat met zijn bewerking van de hitsingle ‘Miracle’ op nummer 1 in de single charts. MoTrip emotioneerde zowel de artiesten in het programma als de kijkers thuis met zijn uitvoering. Ilse DeLange kondigde gisteren ook haar tour in Duitsland aan, vanaf 24 februari 2021 zal zij onder andere in Berlijn en Hamburg shows spelen.