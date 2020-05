Nederlandse muziekbranche presenteert pamflet ‘Liefde voor Muziek’

Vandaag om 9.00 uur lanceerde de voltallige Nederlandse muziekindustrie de campagne ‘Liefde voor Muziek’ middels een pamflet waarin met klem wordt gewezen op de economische en culturele noodzaak tot behoud van de live muzieksector. Ruim 3000 artiesten, organisaties en bedrijven uit de gehele breedte (pop, jazz, klassiek en elektronische muziek) van deze branche steunen de campagne met hart en ziel. Zo ook Maxazine.

Daarnaast kunnen muziekliefhebbers met het ondertekenen van de gelijknamige petitie via www.liefdevoormuziek.nu aan de overheid duidelijk maken hoe belangrijk (live) muziek voor hen is. Volgende maand wordt het resultaat van deze petitie aan de minister van OC&W overhandigd. De campagne wordt vandaag volop ondersteund door onze nationale radiostations.

Nederlandse (live) muziekindustrie in zwaar weer

In maart van dit jaar verstomde als gevolg van het coronavirus alle livemuziek in poppodia, concertzalen en op festivals even onverwachts als abrupt. Veel artiesten, gezonde bedrijven en ZZP’ers hebben geen omzet of inkomen meer. Tienduizenden banen en knowhow dreigen verloren te gaan. Nederland heeft geweldige muzikanten. Nationaal en internationaal succesvolle sterren in alle genres van de pop, dance en jazz. Deze kunnen optreden dankzij een groot ecosysteem van 150.000 professionals.

Immers: livemuziek bestaat niet alleen uit de artiest die op het podium staat, maar uit een daarmee verbonden keten van onder meer boekingskantoren; evenementenorganisatoren; backliners; (tour)managers; programmeurs; poppodia; muziekmedia; geluid- en licht technici; zaalbeheerders; podiumbouwers; cateraars; beveiligers; merchandisers; (tent- en bus)verhuurders; marketeers; promotie- en mediaspecialisten; detailhandelaren en platenmaatschappijen. Samen leveren zij een essentiële bijdrage aan de economie en aan het welzijn van ons land.

Online petitie ‘Liefde voor Muziek’

Liefhebbers van (live) muziek kunnen de overheid laten weten hoe belangrijk het voortbestaan van de muziekbranche voor hen is, door het ondertekenen van de petitie www.liefdevoormuziek.nu. Volgende maand worden de handtekeningen van deze petitie aan de minister van OC&W overhandigd.

Nederlandse cultuursector

Cultuur verbindt, vermaakt en reflecteert en is van onschatbare waarde. Het CBS presenteerde vorig jaar cijfers die ook het economische belang van de creatieve en culturele sector (inclusief media) nog eens onderstrepen. De bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie (bbp) bedraagt 3,7 procent; een waarde van 25,5 miljard euro. Dit gaat gepaard met een aandeel van 4,5 procent in de totale werkgelegenheid. Hiermee is de cultuursector bijna net zo groot als de Bouwnijverheid (4,2%) maar tweemaal zo groot als de Landbouw, Bosbouw en Visserij tezamen (1,6%), en negen keer zo groot als de Luchtvaart.

Huishoudens consumeren voor 14,1 miljard euro aan cultuur- en mediaproducten. Toeristen komen naar Nederland vanwege Rembrandt en Van Gogh of voor een van de 1100 jaarlijkse muziekfestivals, waar horeca en winkeliers van profiteren. Buitenlandse bedrijven vestigen zich het liefst in steden met een groot cultureel aanbod. Ook onderzoekers van TNO kwamen onlangs tot een dergelijke conclusie. In een artikel in ESB stellen zij dat de creatieve en culturele sector belangrijker is dan gangbare cijfers suggereren.