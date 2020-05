Nieuwe videoclip Cookhouse

Cookhouse is een Indie-popbandm opgericht door de broers Ronald Hendriksen (zang en gitaar) en Jeroen Hendriksen (drums). Zij schrijven zelf de teksten; popnummers met een rockrandje en groovy muziek. Het eerste album ‘Love/lust’ met de debuutsingle ‘In another life’ verraste de radiowereld. Ook live werden ze met open armen ontvangen door het publiek. De band straalde zoveel enthousiasme uit; een genot om naar te kijken en te luisteren. Met zijn warme stem en goedlachse persoonlijkheid wist zanger Ronald het publiek altijd te beroeren.

In 2017 waren zij dan ook een van de meest geboekte bands in ons land. Zij stonden ook in het voorprogramma van onder anderen Jeremy Loops en Jack & the Weatherman. In 2018 werden ze benoemd tot 3 FM talent en een jaar later, in 2019, kwam het tweede album ‘Fool’s Paradise’ uit met een succesvolle release in een uitverkocht Paard in thuisstad Den Haag, waarna een clubtour volgde.

Nu komen zij met een nieuwe videoclip ‘Hard Times’. Het is een ode aan ons allemaal, tijdens deze coronatijd, met de nadruk dat we hier samen sterker uit zullen komen. Zeer zeker de moeite waard om te bekijken en naar te luisteren.