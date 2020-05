Jairzinho Nanulaitta komt met steun in Corona-tijden

Jairzinho Nanulaitta, 27 jaar uit Culemborg. Zelf noemt hij zichzelf gewoon een slaapkamer muzikant. Door zijn verleden is het schrijven van liedjes erg belangrijk voor hem geworden. Het is een manier om zichzelf te kunnen uiten. 10 april kwam zijn EP ‘Hoop’ uit via onder andere Spotify , maar de zanger vond het nu al nodig een nieuw een nummer uit te brengen. Eén met een goede reden.

‘Je bent niet alleen’ is een lied geschreven met het Corona-Virus en alle gevolgen ervan als bron van inspiratie. “Het viel mij op dat veel mensen, waaronder ikzelf, erg angstig waren en zich alleen voelde. Ook het feit dat mensen afstand van elkaar moesten houden en niet bij bijvoorbeeld opa en oma op bezoek konden, zorgde ervoor dat mensen zich alleen begonnen te voelen. Dit lied is als steuntje in de rug bedoelt voor een ieder die zich bang en of alleen voelt. Samen verslaan we dit virus en ik vind, juist dit, een periode om elkaar niet uit het oog te verliezen.”, aldus Jairzinho.

Het lied is ook gericht aan de hardwerkende mensen in bijvoorbeeld de zorg. Mensen die werken onder gigantische druk in een hele nare situatie. “Ik, maar ik denk wij als samenleving, vergeten ook hen niet. Wij hebben respect voor ze en dit lied is mijn manier om te zeggen dat we achter ze staan en ontzettend trots zijn op het werk dat ze doen.” Een klein liedje, wat hopelijk tot grote steun kan zijn.