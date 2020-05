Turborockers X Raiders vieren Moederdag met ‘Oedipus’

De Amsterdamse turborockers van X Raiders komen speciaal voor Moederdag met ‘Oedipus’: een eerbetoon aan moeders. De single is afkomstig van ‘Weltschmerz ’89’ dat eerder dit jaar is uitgekomen. Dit tweede album van de band werd live opgenomen in de Wisseloord Studio’s met Grammy-genomineerde producer Attie Bauw (Judas Priest/De Staat) aan het roer.

De B-side van de single is de live versie van ‘Oedipus’, opgenomen tijdens de album release party in de Melkweg op 31 januari 2020. Mix en master werd gedaan door Joost van den Broek (Epica, Ayreon, Navarone). Na de Melkweg show konden de turbo-rockers nog vijf weken verder gaan met hun release tour in Nederland en Duitsland, de rest van de tour is doorgeschoven naar het najaar.

‘Weltschmerz ’89’ is een in-your-face verzameling van pure rock-‘n-roll, met invloeden die reiken van Judas Priest en Turbonegro tot Soilwork en Dillinger Escape Plan, met een intieme blik op wat het leven te bieden heeft.

“Toen ik de band voor het eerst op een festival zag spelen wist ik dat deze explosie van energie alleen live kon worden opgenomen. Dit is de enige manier om de spontaniteit en power op plaat te kunnen bewaren. Ze zijn met afstand de allerhardste band die ik heb opgenomen en geloof me, ik heb er veel opgenomen.” — Attie Bauw, producer

De mannen van X Raiders (geboren in ’89) hebben inmiddels de niet-zaligmakende leeftijd van dertig gehaald, en realiseren zich dat hun studententijd van nachten doorhalen, Schultenbräu drinken en Turbonegro luisteren over is. Te jong om zich bij hun rugklachten en burn-outs neer te leggen, maar ook te oud om nog voldoening te halen uit het spelen van freemium games en het posten van selfies.

Met hun buitengewone live-reputatie op festivals als Zwarte Cross en FortaRock, besloot dit vijftal om samen met Grammy-genomineerde producer Attie Bauw (Judas Priest/De Staat) de legendarische Wisseloord Studio’s in te duiken om hun nieuwe plaat live op te nemen. Het resultaat: een overdonderende 11-nummers durende rollercoaster; agressief en duister, maar ook oprechter en pakkender dan ooit tevoren.