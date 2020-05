10 mei, de verjaardag van Bono

Paul David Hewson, geboren op 10 mei 1960 te Dublin, Ierland viert vandaag zijn 60e verjaardag. Hewson, beter bekend onder zijn artiestennaam Bono, is een Ierse singer/songwriter, muzikant, zakenman en filantroop en het meest bekend als frontman van U2. Met U2, bestaande uit Bono, The Edge (gitaar, keyboards, en zang), Adam Clayton (basgitaar), en Larry Mullen Jr. (drums en percussie) heeft hij enorme hits gescoord, waaronder ‘I Will Follow’, ‘New Year’s Day’, ‘Sunday Bloody Sunday’, ‘Pride’ (In the Name of Love), ‘The Unforgettable Fire’, de lijst met hits is enorm. In 2005 trad de band toe tot de Rock and Roll Hall of Fame, U2 verkocht wereldwijd tot op heden meer dan 150 miljoen platen.

Buiten U2 heeft Bono met diverse artiesten samengewerkt, is hij manager/directeur van Elevation Partners, en heeft hij samen met The Edge het Clarence Hotel in Dublin opnieuw ingericht. Bono staat wereldwijd bekend als activist voor Afrika, hij richtte samen met anderen DATA, EDUN, de ONE Campaign en Product Red op. Ook organiseerde en speelde hij tijdens diverse benefietconcerten en ontmoette hij invloedrijke politici, waaronder Nelson Mandela. Het behaagde Queen Elizabeth II om de zanger in 2005 tot ridder te slaan, en samen met Bill en Melinda Gates werd hij in datzelfde jaar uitgeroepen tot ‘Time Person of the Year’. In juli 2013 werd Bono uitgeroepen tot Commandeur of the French Ordre des Arts et des Lettres.