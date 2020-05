Alexandra Alden komt met nieuwe single

De 26-jarige singersongwriter en gitariste Alexandra Alden (26) speelde afgelopen ESNS 2020 in het Grand Theatre in Groningen, waar ze haar debuutalbum ‘Wild Honey’ presenteerde. In haar nieuwe video/single ‘Pilgrim’, tevens de opener van het album, schept ze al tokkelend op haar gitaar, een poëtisch beeld van een pelgrimstocht vol ontberingen op weg naar haar geliefde.

Haar eigen leven bevat ook elementen van een pelgrimstocht. Tot haar negende groeide ze op in de buurt van München. Daarna verhuisde ze met haar ouders weer terug naar Malta. Op zestienjarige leeftijd scoorde ze daar 2 radiohits wat haar inspireerde om zich verder in de muziek te ontwikkelen buiten het kleine Malta. Uiteindelijk kwam ze terecht op CODARTS, het Conservatorium in Rotterdam, waar ze een paar jaar geleden afstudeerde.

Sindsdien reist ze heel wat op en neer omdat ze jurylid is bij de Maltese versie van het televisie programma X Factor; het grootste live TV event ooit daar. Alexandra viel vooral op het als het jongste jurylid dat heel geen blad voor de mond nam. Ook haar recente live-optreden op een groot anti-corruptie event was omstreden in de media.