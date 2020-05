Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Duran Duran.

Duran Duran, op het moment van opnames van deze show bestaande uit de originele vijf bandleden gaven in april 2004 vijf uitverkochte shows in het Wembley stadion te Londen. Van deze shows is een registratie gemaakt van de laatste twee shows. De band speelde een flinke lading hits waaronder ‘Hungry Like the Wolf’, ‘Is There Something I Should Know?’, ‘Union of the Snake’, ‘A View to a Kill’ (van de gelijknamige James Bond film), ‘Ordinary World’, ‘Save a Prayer’, ‘Notorious’, ‘The Reflex’, ‘The Wild Boys’ en meer.

Kijk, luister en geniet hieronder naar Full Concert: Duran Duran live @ London, England (2004)