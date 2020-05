Queen en Adam Lambert passen classic aan: ‘You Are The Champions’

Ondanks dat Adam Lambert al geruime tijd samenwerkt met Roger Taylor en Brian May, had de zanger tot op heden nooit eerder een single met de rock-and-royalty van Queen uitgebracht. Daar is nu verandering in gekomen, want samen brachten ze met ‘You Are The Champions’ een aangepaste versie uit van het iconische ‘We Are The Champions’ uit 1977.

Ze brengen het nummer uit om geld in te zamelen voor de World Health Organisation Covid-19 Solidarity Response Fund, waarmee zorgmedewerkers wereldwijd gesteund worden. Over de reden om het nummer uit te brengen zegt gitarist Brian May het volgende: “It seems to me we should dedicate this one to all the front-line soldiers fighting for humanity against the insurgent coronavirus. Just like our parents, grandparents, and great grandparents who fought for us in two world wars, those brave warriors in the front line are our new CHAMPIONS. That means the doctors, nurses, cleaners, porters, drivers, tea-ladies and gentlemen, and all who are quietly risking their lives daily to save the lives of our kin. CHAMPIONS ALL!!!”

De opnames gebeurden volledig op afstand, waarbij de samenwerking met behulp van de nodige technologie tot stand kwam. Op Adams instagram-account is een mooie making-of video te zien van hoe het drietal in lockdown samen muziek maakt. Aan de definitieve mix is ook nog de baspartij van Neil Fairclough toegevoegd.

Voor Roger Taylor, Brian May en Adam Lambert gooit het coronavirus eveneens roet in het eten. Queen zou eind mei met twee shows optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam, als onderdeel van hun Europese tournee. Deze data zijn inmiddels verzet naar 29 en 30 mei 2021. Hopelijk kan ‘You Are The Champions’ wat troost bieden aan de fans die zich op het optreden hadden verheugd..