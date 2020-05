Selah Sue – Bedroom

We stelden 18 april jongstleden al de nieuwe single ‘You’ aan je voor: Een nummer dat een diepe betekenis voor de zangeres heeft. Een single die voortkwam uit de nieuwe EP ‘Bedroom’ die vandaag uitkwam. De EP is uitgebracht na een stop van vijf jaar, waarin Selah Sue het leven schonk aan haar twee kinderen. De hele EP droeg ze speciaal op aan haar kinderen en schreef ze in haar slaapkamer met haar twee kinderen om haar heen.

Ook het Coronavirus bleef de nabije familie van Sanne Putseys, de echte naam van de in Leuven geboren singer/ songwriter, niet bespaard: Haar vader moest maar liefst tot twee keer toe in coma gebracht worden om het gevecht tegen dit virus niet te verliezen. Hierdoor droeg ze de single ‘You’ ook aan haar vader op. Selah Sue debuteerde in 2011 met haar album ‘Selah Sue’, waarin ze openlijk haar tienerdepressie deelde en mede hierdoor hoge ogen scoorde met singles als ‘Raggamuffin’, ‘Crazy Vibes’ en ‘This World’. Haar laatste album ‘Reason’ verscheen in 2015. En nu dan, na vijf jaar radiostilte, de EP ‘Bedroom’

Selah Sue produceerde de EP helemaal zelf en werd daarbij ondersteund door de Londense producer, mixer en songwriter Kwes, die al meerdere samenwerkingen met bekende artiesten op zijn naam heeft staan. Haar homevideo’s werden door freelance filmmaker Robbe Maes tot één muziekvideo geproduceerd.

Waarom de nieuwe EP van Selah Sue de naam ‘Bedroom’ kreeg, is duidelijk te horen in iedere track op de 5 nummers tellende EP. Zelf zegt Selah over de EP: “Ik heb muziek gemaakt uit de meest eerlijke en perfecte vorm van creativiteit: uit nieuwsgierigheid en zoveel liefde voor mijn kinderen en de kunst van muziek.”

Bij alle tracks waan je je in een droomwereld, een droomwereld die Selah Sue in songs heeft vastgelegd, in het vertrek waar deze in alle rust tot uiting konden komen: Haar slaapvertrek. In de songs is te horen hoe ze met haar twee kinderen om haar heen voorzichtig de gevoelige snaren aantikt van haar akoestische gitaar en in alle puurheid de liefde voor haar kinderen bezingt. Zowel haar stem als haar gitaar weerspiegelen hierin haar diepe emoties die je zeker zullen raken als luisteraar van de EP.

De bijkomende lichte dromerige geluidjes zoals in ‘In A Heartbeat’, geven je een gelukszalig gevoel, terwijl de oprechte gevoelens die Selah uit in haar stem, je meteen bij je strot grijpen. Ze bezingt in het nummer hoe ze vanaf het begin met heel haar hart klaar zal staan in het prille leventje van haar kindjes en ze zal laten zien hoe mooi het leven kan zijn. Eindigend met het melodietje van een speeldoosje en babygeluidjes versterkt nogmaals de bestemming van het liedje: haar twee kinderen.

Dit bij de strot grijpen zet zich voort in het tweede nummer: ‘You’, tevens de eerder genoemde nieuwe single. Met een doorlopend zachte bassige melodie in het eerste couplet en het refrein, wordt weer dat zachte dromerige sfeertje voortgezet. “Stay a little longer”, smeekt ze haar vader, die bij het uitkomen van het nummer lag te vechten op de intensive care tegen het Coronavirus…

In ‘You’re My Heart!’ lijkt het of een frisse wind door je haar waait, die je even licht laat ontwaken uit je allerdiepste slaap waarin je je tot nu toe hebt begeven, om vervolgens te worden meegevoerd door kleine neuriënde engeltjes, begeleid door nog steeds de gevoeligste snaren van de akoestische gitaar. Een mooi enkel muzikaal uitgevoerd nummer dat je verder begeleidt naar de twee laatste nummers: ‘Always- Cosmo’ en ‘I Would Rather’.

De frisse wind was er als geroepen, want in deze twee nummers lijkt het of het dromerige sfeertje iets wordt terug gebracht naar de toch iets hardere realiteit. De realiteit waarin een wereld wordt beschreven waarin ook pijn voor komt: Een wereld die ook de minder mooie dingen laat zien dan tot nu toe werd bezongen. Want kleine kindjes worden groot en zullen ook gaan ervaren dat de wereld hard kan zijn. Met een oprechte stem laat Selah weten dat haar kinderen ook in moeilijke tijden altijd op haar kunnen rekenen. De akoestische gitaar van Selah wordt aangesterkt door woestere synth- geluiden om bij het nummer ‘Always’ te eindigen met een heel andere opzet: Plotseling verschijnt een lullaby-achtig sfeertje, dat je opeens weer doet beseffen hoe kwetsbaar kinderen en hoe kwetsbaar de gevoelens van een kersverse moeder zijn. (8/10)