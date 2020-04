Calling Elvis naar de Effenaar

De muzikanten van Calling Elvis hebben hun sporen allang verdiend in de muziekwereld, maar er bleek toch een grote gezamenlijke wens over te blijven; een supermooi eerbetoon aan The King! En toen kwam Mark Elbers voorbij met zijn ‘koninklijke’ strot. Resultaat is een fantastisch Elvis tribute die alle hoogtepunten van Elvis’ carrière aan elkaar rijgt met een moderne versie van zijn rock ’n roll en een Elvis die geen imitatie doet, maar een compleet eigen geluid op tafel legt.

Calling Elvis komt op 04 oktober naar de Effenaar in Eindhoven.