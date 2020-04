Megaherz naar Metropool

De Duitsers van Megaherz zijn een beetje van alle markten thuis voor ze pas op hun 6e plaat ‘Heuchler’ een volledig vastomlijnde stijl vinden. Die stijl heeft dus meerdere pilaren maar de belangrijkste zijn toch metal, rock, industrial en gothic. Een uiterst eclectisch exponent van de Nieuwe Duitse Hardheid dus! De band is in Duitsland behoorlijk populair en staat daar op alle grote festivals, van Wacken tot Mera Luna.

Megaherz is dus al een behoorlijke tijd onderweg en heeft inmiddels bakken ervaring opgedaan als headliner of support van onder andere Marilyn Manson en Unheilig. Zijn dit namen die je aanspreken en gaat je hart ook sneller kloppen van acts als Rammstein en Oomph dan hebben we maar 1 advies: ga deze avond Megaherz zien!

Megaherz staat op 11 december in Metropool, in de oude lokatie van ATAK in Enschede.