Mark Olson (The Jayhawks) naar Tivoli Vredenburg

De Amerikaanse singer-songwriter Mark Olson kennen we van The Jayhawks, de countryrockband die legendarische albums maakte als ‘Hollywood Town Hall’ (1992) en ‘Tomorrow the Green Grass’ (1995).

Met zijn zijproject The Original Harmony Ridge Creekdippers bracht Olson ook nog zes platen uit, maar de laatste jaren is hij vooral actief met zijn vrouw, de Noorse artieste Ingunn Ringvold. Hun werk kenmerkt zich door fraaie samenzang en een exotische instrumentatie (djembé, mellotron, dulcimer). Op 5 juni verschijnt hun derde, licht-psychedelische album Magdalen Accepts The Invitation!

Mark Olson komt op 3 februari 2021 solo voor een concert naar Tivoli Vredenburg in Utrecht.