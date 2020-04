Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Elton John.

Op 11 september 2016 gaf de legendarische zanger Elton John een weergaloos optreden in het Hyde Park te Londen. Buiten Elton John traden er al meerdere grootheden op in het beroemde park waaronder Pink Floyd, Al Stewart, The Rolling Stones, Elvis Costello, Lionel Richie, The Beach Boys, Bryan Adams, Tom Jones, Status Quo, Sting, The Cure, de lijst is enorm. Elton zong tijdens het concert een flink aantal hits als ‘I Guess That’s Why They Call It The Blues’, ‘Rocket Man’, ‘Your Song’, ‘Goodbye Yellow Brick Road’ en ‘I’m Still Standing’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Elton John live @ Hyde Park, London (2016).