Vandenberg terug met nieuwe line-up en album

Vandenberg. Een naam met een roemrucht verleden. Onder leiding van Adrian Vandenberg bracht het Nederlandse viertal in de jaren ’80 drie albums uit. Het titelloze debuut uit 1982 met de hitsingle ‘Burning Heart’, ‘Heading For A Storm’ (’83) met de hitsingle ‘Different Worlds’ en ‘Alibi’ (’85). Ze waren zeer succesvol, zowel commercieel alsook artistiek. Nu is Vandenberg terug met een nieuwe line-up en met een nieuw album. Het nieuwe album ‘2020’ komt uit op 29 mei via Mascot Records.

Na Vandenberg heeft gitarist Adrian Vandenberg een nog indrukwekkendere carrière. Hij was 13 jaar lid van Whitesnake op het hoogtepunt van hun roem, droeg bij aan hun Top 10 hit ‘Here I Go Again’, dat op nummer 1 in de USA stond, bracht vele jaren duellerend met Steve Vai op gitaar door en keerde terug voor vele reünies. Hij maakte deel uit van supergroep Manic Eden en meer recent had Ad zijn eigen Vandenberg’s Moonkings.

Ad sloeg een enorme slag door de in Chili geboren Ronnie Romero als zanger binnen te halen die de afgelopen jaren een enorme reputatie heeft opgebouwd bij Ritchie Blackmore’s Rainbow. De ritmesectie voor de nieuwe line-up bestaat uit bassist Randy van der Elsen (van NWOBHM band Tank) en drummer Koen Herfst (Bobby Kimball (Toto), Epica en Doro). Er zijn ook twee gasten op het album te horen, namelijk bassist Rudy Sarzo (Whitesnake, Ozzy Osbourne, Quiet Riot, Dio, Queensryche) en drummer Brian Tichy (Whitesnake, Ozzy Osbourne, Foreigner, Billy Idol).

Negen van de nummers op het album zijn door Vandenberg zelf speciaal hiervoor geschreven, maar er is één nummer dat alle fans bekend in de oren zal klinken. Dit is een nieuwe versie van ‘Burning Heart’, misschien wel het beroemdste nummer van de band. Wat de songs op het album te bieden hebben is melodie, drive, kracht en zeer veel klasse. “Maak je borst maar nat want Vandenberg is terug!”, aldus de gitarist.