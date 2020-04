Roachford & Sniff ‘N’ The Tears samen naar de Boerderij

In 1988 scoorde de band Roachford hun grootste hit in Nederland: ‘Cuddly Toy’. Zanger Andrew Roachford ontving solo en met band meerdere platina en gouden albums. Vanaf 2010 is hij zanger bij Mike & the Mechanics. Andrew Roachford staat niet alleen bekend als fantastische zanger maar ook als briljant songschrijver. Hij krijgt het voor elkaar om gevoelens waarvan je niet eens wist dat je ze had, om te zetten in woorden. Niet voor niets schreef hij op verzoek voor Michael Jackson, Chaka Khan en Joss Stone.

Op 11 september 2020 komt zijn elfde studio-album ‘Twice in a Lifetime’ uit, geproduceerd door Jimmy Hogarth. Hogarth werkte eerder samen met Paolo Nutini, Duffy en Amy Winehouse en zorgt voor die herkenbare positieve mid-tempo soulpop. Op het album hoor je diverse muzikanten van de band van Amy Winehouse’s band en een duet met Beverly Knight.

Wie Sniff ’n’ the Tears zegt, zegt ‘Driver’s Seat’. Zanger Paul Roberts en Les Davidson vormden de band in 1978 en had na het uitbrengen van hun eerste album ‘Fickle Heart’ een wereldwijde hit met dit nummer. De laatste Europese tour van Sniff ’n’ the Tears was in 1992, een jaar nadat de band dankzij een automerkreclame een nr-1-hit scoorde in Nederland met hetzelfde nummer en daarmee een hele nieuwe generatie bereikte.

De band maakte daarna nog meerdere albums maar trad pas weer op in 2018 in intieme setting. En nu zijn zij terug met het album ‘Jump’: akoestische versies van Sniff ’n’ the Tears-nummers en niet eerder opgenomen werk. Deze avond maken zij de langverwachte terugkeer naar het podium!

Roachford en Sniff ‘N’ The Tears staan donderdag 8 oktober 2020 samen op het podium van de Boerderij in Zoetermeer.