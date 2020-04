Ruud Fieten brengt in één dag nieuwe single uit door misverstand

“Goedemorgen, we hoorden dat je een nieuwe single uitbrengt. Zou je daarover iets willen vertellen op de radio vanmiddag?” Zo klonk een voicemail op de telefoon van songwriter Ruud Fieten donderdagochtend. Een mooie kans dus om zijn nieuwe single te promoten. Het enige probleem: Er was geen nieuwe single. Daarom besloot hij er voor 20.00 uur nog één te maken.

De Meppeler songwriter besloot het radiostation terug te bellen en te bevestigen dat er inderdaad een nieuw nummer uitkwam dat om 20:00 online zou verschijnen. Om 15.45 was Ruud op de radio te horen, waar hij sprak over zijn nieuwe single die toen nog niet bestond.

Het radiostation had van Ruud voorafgaand aan het interview een preview ontvangen. Deze preview maakte hij binnen twee uur en werd gedraaid tijdens het interview. Na het interview werden in vier uur tijd de rest van de opnames gedaan, en werd het nummer gemasterd met behulp van een online-service. Een half uur voor de officiële release werd het artwork gemaakt door Romee Cooler.

Iets na achten verscheen Ruud Fieten’s nieuwe single ‘The past is yet to come’, op Youtube en zijn sociale media kanalen.