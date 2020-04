The Kelly Family – 25 years later, live

De uiterst succesvolle comeback tour door 7 leden (Patricia, Angelo, Kathy, Joey, John, Jimmy en Paul) uit de familie Kelly resulteert in een degelijk verzorgde dubbel CD inclusief een registratie van het gehele concert op DVD en een docu ‘Making Of’. Het mag gezien worden als een feestelijk eerbetoon aan hun alles veranderende album ‘Over The Hump’, dat alweer 25 jaar geleden verscheen en meer dan 100 weken in de Duitse hitlijsten stond. Het concert werd opgenomen in Berlijn en bestaat uit een integrale uitvoering van het album ‘Over The Hump’ en een min of meer tweede show na de pauze.

Het album begint met gedempt joelend publiek, maar verder zonder lange intro en knalt er met het rocknummer ‘Why Why Why’ meteen goed in. De vette rockzang van Joey en de instrumentale begeleiding zijn goed te horen en is perfect gemixt. Ten tijde van de eerste gitaarsolo zijn de gitaren intens te beluisteren zonder overschreeuwende fans. In de overgang naar het volgende nummer ‘Fathers Nose’ gezongen door Kathy Kelly, hoor ik geen overheersende menigte en weet dat het goed zit. Wanneer Kathy vraagt om mee te zingen blijft het accent liggen op de band en is elk instrument, zoals de accordeon en viool, steeds prima te horen. In het nummer ‘First Time’ kabbelt het meezingen als een beek mee met de muziek en zorgt voor de juiste sfeer in het nummer. De productie is er in geslaagd het live gevoel aan de plaat mee te geven, maar de focus te behouden op de (individuele) zang en instrumenten. Zo is het bij ‘Cover The Road’ gezongen door Jimmy met zijn rauwe stem helemaal stil, terwijl het nummer ‘Santa Maria’ dat de 7 leden samen met alle fans zingen tot een ware hymne wordt opgestuwd.

De huidige ‘Kelly Family’ bewijst met deze hommage dat ‘Over de Hump’ terecht een doorbraak was. De leden zijn ouder en men is bewust geworden van elkaars ego. Iedereen is zijn of haar eigen weg gegaan, andere paden bewandeld en heeft zich muzikaal ontwikkeld. Al dan niet door keuzes voor een solocarrière. Eenvoudig gezegd, ze zijn volwassener geworden. Dat maakt het gehele album minder “zoet” dan vroeger voor de comeback. Eigentijdser, zonder hun afkomst en verleden te verliezen. Verschillen in karakters en stemmen worden nadrukkelijker gezocht en benut, dat resulteert in een levendig doch evenwichtige show.

De tweede CD sluit naadloos aan op het eerste en is een emotionele terugblik met een knipoog naar het album ‘Over The Hump’. Het is een viering van het leven en de familieband in de ruimte zin van het woord. Het studio album ”25 years later’ is hiervoor een belangrijke bron van nummers. Slechts vier ervan worden tijdens het concert niet gespeeld. Dit geeft het album een een extra meerwaarde ten opzichte van het nog pas in 2018 verschenen live album ‘We Got Love, Live At Loreley’. Tussen de vele nummers van het recent verschenen album toch een paar opvallende liedjes. Op de DVD doet de ‘Drum Solo’, dankzij de visuele aspecten van het lange loshangend haar van Angelo, het vuur en projecties het prima. Helaas past het niet in de sfeer en ritme van de CD. Wel in de sfeer, maar desalniettemin verrassend, zijn de nummers ‘Oh Holly Night’ en ‘White Christmas’. Waarbij ‘White Christmas’ het arrangement meegekregen heeft van een uiterst swingend rocknummer en daarmee past in de lijn het optreden.

Het beluisteren eindigt met ‘We Are The World’ dat wel op de CD staat, maar vreemd genoeg niet terug te vinden is op de DVD. Het iconische nummer geschreven door Michael Jackson en Lionel Richie kende de kracht o.a. door de diversiteit aan artiesten die dat ooit samen ten gehore brachten. Deze verscheidenheid wordt nog eenmaal maximaal benut door de samenzang van de Kellys en vormen eensgezind een sublieme eenheid. De krachten nog eenmaal gebundeld. (9/10) (Airforce1 Records / Universal)