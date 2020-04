Full Concert: ABBA live @ the U.S.A. (1980)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van ABBA.

ABBA: The Tour, later ook aangeduid als ABBA in Concert en ABBA: North American and European Tour 1979, was de derde en laatste concerttour van de Zweedse popgroep ABBA. De tournee, die in de periode 1979–1980 voornamelijk Noord-Amerika, Europa en Azië bezocht, ondersteunde het zesde studioalbum van de groep, ‘Voulez-Vous’. De tour opende op 13 september 1979 in Edmonton, Alberta, Canada en sloot op 27 maart 1980 in Tokyo, Japan, nadat de band 52 shows had uitgevoerd in 40 steden in 13 landen. Omdat het de laatste tour van de groep was voordat ABBA eind 1982 onofficieel ontbond, bevatte het de grootste verzameling van hits die tijdens een tour werden uitgevoerd.