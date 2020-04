De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 10 april 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 3 april 2020.

Het paasweekend staat voor de deur, dat is oud en vertrouwd. Nieuw is dat we weer een nieuwe week van de ‘ intelligent lockdown’ gaan afsluiten. Dat blijft nieuw en vreemd voor ons allemaal. Dit weekeinde dus geen meubelboulevard , lange brunchtafel met de hele familie er omheen. Ook de paashaas heeft de anderhalve meter regel geadopteerd waar het verbergen van paaseieren betreft.

In deze wereld hoopt de muziekredactie van Maxazine wederom haar paasei te mogen bijdragen aan vrede op aarde en een paar gelukkige fijne momenten de komende week, door onze Spotify Playlist weer kakelvers te presenteren.

Voorzien van chocolade paaseieren, een lekkere mok oploskoffie en de oude vertrouwde koptelefoon zijn de Maxazine fijnproevers weer bij elkaar geweest om voor jullie, de echte liefhebbers weer een mooie lijst met muzikale versnaperingen samen te stellen. In de meeste gevallen eindigt zo’n bijeenkomst in heftige disputen over wat nu in de lijst moet en wat eruit. Dit keer, geheel in de geest van Pasen is het eens een keer gelukt del ijst samen te stellen zonder dat er intermenselijke relaties blijvend beschadigd zijn geworden. Applausje voor onszelf.

De paasversie van de Maxazine Spotify Playlist bevat deze week onder andere nieuw werk van Thomas Azier, Dool, the Strokes, Nightwish en Pearl Jam. Voor de nostalgischen onder ons een lekker oudje van Sting en wat speciale verwennerij voor de oren in de vorm van Kiko Navarro en Ashley McBride. Zo zie je maar weer: Verscheidenheid verbindt en dat is best een mooi credo voor Pasen.

Lieve mensen, geniet ondanks de corona horror van een mooi Paasweekeinde. Wees lief voor elkaar en #staysafe!