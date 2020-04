Full Concert: Simply Red ‘Farewell World Tour’ (2010)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Simply Red.

De Britse band Simply Red, onder leiding van de roodharige zanger Mick Hucknall stond in het kader van hun ‘Farewell Tour’ op 12 oktober 2010 in het Sydney Opera House. De afgelopen 35 jaar heeft de muziek van Simply Red bestaande uit klassieke pop muziek en elegante ballads voor een verheffende en emotionele soundtrack in onze turbulente tijden gezorgd. In 2010 gaf de band een groot aantal concerten om hun 25-jarig jubileum te vieren en tevens hun afscheidstournee. Onderstaand concert maakt deel uit van deze ‘Farewell Tour’. Kijk, luister en geniet….