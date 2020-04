Eamonn McCormack – Storyteller

De sympathieke Ierse gitarist Eamonn McCormack is een doorgewinterde muzikant met een behoorlijke staat van dienst. Hij begon als zesjarige met gitaar spelen en toen hij twaalf was had hij voor zichzelf besloten dat dit zijn beroep zou worden. Eamonn was bevriend met Rory Gallagher en in zijn muziek klinken diens invloed en dat van bands als Thin Lizzy en ZZ Top door. Hij heeft gespeeld met de al genoemde Gallagher, Thin Lizzy en ook met artiesten als Johnny Winter, George Thorogood en Walter Trout om er maar een paar te noemen. Hij werkte flink wat jaren onder de naam Samuel Eddy. Na een rustperiode kwam hij in 2009 terug en werkt nu onder zijn eigen naam.

Met ‘Storyteller’ verschijnt nu zijn zevende album met elf zelfgeschreven nummers. Eamonn zingt en speelt gitaar en harmonica. Edgar Karg (bas) en Max Jung-Poppe (drums) zorgen voor de adequate begeleiding . Op enkele nummers is Arne Wiegand te horen op piano en orgel; Wiegand tekent ook voor de productie van het album. ‘Storyteller’ is een goed gekozen titel; ieder nummer is een klein en goed geschreven verhaaltje over onderwerpen die er voor Eamonn toe doen. Het eerste nummer is wat mij betreft meteen het beste nummer van de cd. ‘The Great Famine’ gaat over de hongersnood, die Ierland van 1845 tot en met 1849 teisterde.

Het begin is bedaard met klokkengelui en akoestische gitaar en werkt naar het einde toe naar een fantastisch hoogtepunt. Je zou denken dat met zo’n goed nummer aan het begin het nu alleen maar minder wordt, maar niets is minder waar. Daarvoor is de rest gewoon te goed. Andere nummers die wat mij betreft een speciale vermelding verdienen zijn ‘Tie One On’ met gesproken tekst en mandoline, de slowblues ‘In A Dream’ met fraaie orgelbegeleiding, en de stevige boogie ‘Cold Cold Heart’. Een uitstekende cd met goed geschreven nummers, teksten die er toe doen en alles verpakt in prima rockende bluesmuziek. Grote klasse. (9/10) (BEM Records)