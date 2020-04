8 april, de verjaardag van Julian Lennon

John Charles Julian Lennon, geboren op 8 april 1963 te Liverpool, Engeland, viert vandaag zijn 57e verjaardag. Julian, Brits muzikant, is het enige kind van John Lennon en Cynthia Powell. Julian maakte op 11-jarige leeftijd zijn debuut in de muziekwereld op zijn vader’s album ‘Walls and Bridges’, hij drumde tijdens de track ‘Ya-Ya’. In 1984 bracht hij zijn debuutalbum ‘Valotte’ uit. Het album, dat geproduceerd is door de legendarische Phil Ramone, leverde Julian een Grammy Award-nominatie op in de categorie ‘Best New Artist’. Van ‘Valotte’ kwamen twee Top 10-hits, de titeltrack en ‘Too Late for Goodbyes’.