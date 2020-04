Best Coast – Always Tomorrow

De Amerikaanse pop rock formatie Best Coast heeft een vierde studioplaat toegevoegd aan de discografie. Deze nieuwe plaat krijgt de naam ‘Always Tomorrow’ mee. Redelijk lang heeft de band er wel over gedaan om weer met een nieuw album te komen. Hun vorige ‘California Nights’ kwam namelijk uit in 2015.

Best Coast bestaat eigenlijk maar uit een duo. Gitarist, songwriter en vocalist Bethany Cosentino en multi-instrumentalist Bobb Bruno. Tijdens live optredens zijn er uiteraard wel meerdere personen te vinden op het podium. In Nederland hebben we amper van deze band gehoord. Heel lang zijn ze ook nog niet aan de gang. Opgericht in Los Angeles in 2009. Hun grootste hit stond op hun vorige album. Dit was het nummer ‘Feeling Ok’. Grappig feitje is dat deze single nooit in geen enkele hitlijst heeft gestaan en toch goed is voor ruim 27 miljoen streams op Spotify.

De rede dat er pas na vijf jaar weer een nieuw album van Best Coast uit is gekomen wijt Cosentino aan het feit dat zij na de opnames van ‘California Nights’ en het touren muzikaal was verlamd. Ze kon geen nieuwe muziek schrijven. Uiteindelijk heeft ze haarzelf toch gedwongen te gaan schrijven.

Waar het album over gaat heeft ze ook toegelicht. Het album verteld het verhaal waar zij als mens op het moment is, waar ze mee heeft geworsteld en wat ze nu nog aan het uitvinden is. Het is tijd om de dingen weer positief te gaan zien en in te zien dat niet alles perfect is en ook niet hoeft te zijn.

Het eerste nummer wat er uit de pen van Cosentino kwam toen ze begon te schrijven was ‘Everything Has Changed’. Dit is ook de eerste single die in Amerika een hitlijst haalt. Alle albums deden dat al, maar nog nooit een single. Dit is ook een van de betere nummers van ‘Always Tomorrow’. Ook ‘Seeing Red’ wil ik hier nog even benoemen, een nummer wat een beetje in je hoofd blijft hangen.

Verder is het zo ongeveer allemaal hetzelfde. Er zit maar weinig variatie in de muziek van Best Coast. Niks klinkt echt verschrikkelijk, niks slaat de plank mis, maar daarbij is er ook niet een nummer wat er echt met kop en schouders bovenuit stijgt. Een leuk album voor de achtergrond, af en toe een liedje is ook zeker geen straf. (7/10) (Concord Music)