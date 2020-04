De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 3 april 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 3 april 2020.

Het is vandaag gelukkig weer de dag van de Heilige Urbicus van Clermont. Ook is het alweer vijf jaar geleden dat een bekende Belgische Heilige, Tom Boonen, de Ronde van Vlaanderen won. Die is gecanceld dit jaar, dus een eventueel nieuw Belgisch wonder, daar zullen we een jaar langer op moeten wachten. Een van de weinige zekerheden voor U, de muziekliefhebbers en lezers van Maxazine is dat er ook vandaag weer een totaal vernieuwde Maxazine Spotify Playlist is samengesteld.

In 1973 werd op 3 april voor het eerst een gesprek gevoerd tussen twee mobiele telefoons en precies die apparatuur werd door onze redacteuren gebruikt om met elkaar de besprekingen te voeren welke artiesten deze week weer in de Spotify lijst hun opwachting mogen maken.

Aangezien we ons allemaal bewust zijn dat de zorg voor ons aller zielenheil in deze derde week van de technische corona lockdown van groot belang is, hebben we deze week extra ons best gedaan om er een mooie lijst van te maken. Zo kunnen de liefhebbers en nieuwsgierigen terecht voor nieuw werk van onder andere Zwangere Guy, Bart Schwertmann, Charmer, Ashely McBride, Leif de leeuw Band en Thundercat.

Niet goed? Geen geld terug want Maxazine stelt de Spotify playlist weer geheel belangeloos ter beschikking aan jullie, muziekliefhebbers in van de Lage Landen. Volgende week trouwens weer gewoon een nieuwe. Ow en trouwens gefeliciteerd met je 35ste verjaardag Jari-Mati Latvala! Deze is dus ook voor jou.